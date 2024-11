Intervenuto a margine delle premiazioni per la Hall of Fame a Coverciano, Ariedo Braida, ex dirigente del Milan, ha parlato ai microfoni di TMW

PAROLE – «Il calcio è bellissimo, Sheva mi fa quasi piangere, perché mi fa pensare a un calcio umano dove esistono i sentimenti. Non possiamo pensare solo al denaro, vorrei che il calcio, che si sta disumanizzando, tornasse a quello, fatto di sentimenti. I tifosi devono vivere con il senso di appartenenza per la propria squadra, è fondamentale che ci sia amore. I giocatori bravi ci sono, è giusto che giochino i giovani, ma quelli bravi. Spesso ci si dimentica che giovane non è sinonimo di bravura».