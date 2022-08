Brahim Diaz risponde presente: Pioli sorride. E la concorrenza...

Chiamato a dare risposte, Brahim Diaz ha firmato la gara con l’Udinese con un gol e un assist: Pioli se lo gode

Brahim Diaz non ha nessuna voglia di vivere una stagione da comprimario. La gara di ieri con l’Udinese ha lanciato un messaggio forte: lo spagnolo, con un gol e un assist, ha dimostrato di non subire la pressione della concorrenza di Adli e De Ketelaere.

Segnali incoraggianti anche per Pioli: avere un calciatore in queste condizioni non può che alzare ulteriormente il livello del reparto offensivo. Nuove risposte sono attese contro l’Atalanta ma Brahim è sicuramente partito col botto.