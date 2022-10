Brahim Diaz a Sky: «Voglio bene ai miei compagni. Pioli l’aveva preparata così». Le parole del fantasista rossonero

Brahim Diaz, autore del secondo gol del Milan contro la Juve, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

GOL E PRESTAZIONE – «Sempre voglio aiutare la squadra. Oggi ho fatto gol, troppo importante per me e la squadra. Sono molto felice per la prestazione e i 3 punti».

PIOLI – «Il mister preparare sempre bene la partita. Noi l’abbiamo preparata così. Abbiamo vinto e questo è importante».

ESULTANZA – «Non c’era niente. Da piccolo volevo fare questo e l’ho fatto. Rafa mi ha messo lì e non mi sono mai visto così alto».

RAPPORTO CON LA SQUADRA – «Loro mi vogliono bene e io a loro. Siamo una squadra unita. Certo è che io sono un bravo ragazzo…».

RUOLO – «Io mi vedo sempre bene quando gioco. Tutti vogliono giocare e io voglio giocare dove il mister mi mette. In quella posizione non ho mai giocato così tanto aperto. Non so se è la mia posizione, ma io voglio aiutare la squadra».