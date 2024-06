Braglia consiglia il Milan: «Rabiot mi piace e sarebbe un giocatore di qualità per i rossoneri. Zirkzee? Vi dico che…». Le parole dell’ex Milan

L’ex rossonero Braglia ha parlato a TMW Radio analizzando alcuni obiettivi del calciomercato Milan.

PAROLE – «Piace anche a me Rabiot, in quel settore del campo il Milan qualche mancanza ce l’ha. Sarebbe un giocatore di qualità e sarebbe un’operazione con cui il Milan poi capitalizzerebbe in futuro. Ed è un leader in campo. Zirkzee lo abbiamo visto cosa è, inutile aggiungere altro. Sono più preoccupato per la porta, visto che sento da più parti che potrebbe partire Maignan. Perché il ruolo del portiere è nevralgico. Uno con la leadership di Maignan non so dove lo trovi».