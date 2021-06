Braganca Milan, i rossoneri puntano il regista portoghese

Il Milan prova ad anticipare tutti e si fionda su uno dei talenti più cristallini del calcio portoghese, Daniel Braganca

Il Milan prova ad anticipare tutti e si fionda su uno dei talenti più cristallini del calcio portoghese. Daniel Braganca non è passato inosservato negli Europei Under 21, gli osservatori rossoneri lo hanno segnalato a Maldini.

Lo Sporting Lisbona valuta il proprio giocatore 15-20 milioni, una cifra non irraggiungibile per i rossoneri. Il regista, più volte paragonato a Joao Felix, sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo del Milan.