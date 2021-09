Milan, Giuseppe Bozzo: «Ecco perchè i rossoneri si sono confermati»

L’avvocato Giuseppe Bozzo, intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, ha commentato il mercato che si è appena concluso

L’avvocato Giuseppe Bozzo, intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, ha commentato il mercato che si è appena concluso, tra le varie ha partato anche del motivo secondo cui per lui il Milan si è riconfermato:

«L’Inter: ha venduto e ha preso sostituti all’altezza. Il Milan si è confermato perché ha trattenuto chi aveva fatto bene come Tonali e Diaz , in più ha riscattato Tomori . E poi sono curioso per quanto riguarda la Roma: può fare un campionato al di sopra delle potenzialità dei singoli giocatori perché ha in panchina un maestro come Mourinho che sicuramente riuscirà a ottenere il 300 per cento da ciascuno. E sono curioso anche della Fiorentina che ha mantenuto Vlahovic – è come se fosse un acquisto importante – e che nei ruoli si è rinforzata in maniera chirurgica»