Botman Milan: rossoneri pronti a tutto. A meno che Kalulu… Le ultime sul futuro del centrale olandese

Come riporta Tuttosport il Lille ha gennaio ha rifiutato 40 milioni di euro dal Newcastle per Sven Botman, ma i contatti fra Milan ed entourage del giocatore sono continui e verrà fatto di tutto per portarlo in rossonero.

A meno che la continua crescita di Kalulu, unita al rientro di Kjaer, non spinga Maldini e Massara a fare dei ragionamenti diversi.