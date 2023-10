Borussia Dortmund Milan, centrocampo da rifare: le mosse di Pioli. Il tecnico dovrà fare a meno di Loftus-Cheek e punta su Musah

Pioli studia un nuovo centrocampo per la sfida che il Milan affronterà contro il Borussia Dortmund in Champions League mercoledì sera. Data l’assenza di Loftus Cheek, il tecnico vuole puntare su un centrocampo fisico: Reijnders, Musah e Pobega. Ma chi in regia? Gli scenari sono due: se c’è Musah, lo statunitense sarà bloccato lì con Calabria mediano aggiunto; con Reijnders, si avrebbe più giro palla ma si perderebbero i suoi inserimenti.

In attacco, invece, non cambia nulla: Pu-Gi-Le sarà il tridente d’attacco per la sfida di Champions League. In difesa torna Malick Thiaw, che vivrà il match come un derby, visti i precedenti con lo Schalke 04. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.