Pulisic-Milan, col Borussia Dortmund l’americano taglia un importante traguardo

Pulisic-Milan, contro il Borussia Dortmund, sua ex squadra, l’esterno americano dei rossoneri taglierà un importante traguardo

Come riportato dal sito ufficiale del Milan, la partita di questa sera contro il Borussia Dortmund non sarà una gara qualsiasi per uno dei titolari della formazione rossonera.

La prossima infatti sarà la 50ª presenza di Christian Pulisic in Champions League, più del doppio di qualsiasi altro giocatore americano nel torneo. Il numero 11 rossonero è un ex dell’incontro: delle sue 49 partite in Champions, 22 sono state con il Borussia Dortmund.