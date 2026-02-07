Connect with us

Borghi sorpreso: «Lo scorso turno di Serie A mi ha impressionato la vittoria del Milan»

Il nuovo corso del Milan continua a far parlare di sé, convincendo non solo i tifosi ma anche gli addetti ai lavori. Durante la prima puntata di Sky Calcio Unplugged, il noto giornalista Stefano Borghi ha analizzato con estrema precisione la netta vittoria ottenuta dai rossoneri sul campo del Bologna. Una prestazione che ha messo in luce la solidità tattica e la fame di successi di un gruppo rigenerato dai recenti cambiamenti ai vertici.

PAROLE – «La cosa che mi ha impressionato di più dell’ultimo turno di Serie A è stata la vittoria del Milan. Cioè il Milan giocava a Bologna di martedì, con la pressione di sapere già i risultati degli altri che erano stati quasi tutti positivi per le sue concorrenti, visto che continuano a mettere come grande obiettivo il raggiungimento della qualificazione alla prossima Champions, il Milan è andato a Bologna e ha vinto 2 a 0. Oltre tutto, secondo me, anche per quelli che sono i discorsi che si sono originati attorno al modo di giocare del Milan, alla tendenza speculativa di Allegri, a Bologna il Milan ha vinto di mentalità ma anche di gioco»

La filosofia di Massimiliano Allegri conquista i rossoneri

Il successo in terra emiliana porta chiaramente la firma di Massimiliano Allegritecnico livornese celebre per il suo pragmatismo e la straordinaria capacità di leggere i momenti chiave delle partite. Il ritorno del mister sulla panchina del Diavolo ha restituito equilibrio a una squadra che appariva smarrita. La gestione del match contro i rossoblù ha evidenziato come i rossoneri abbiano già metabolizzato i dettami tattici del nuovo allenatore, puntando su una difesa ermetica e ripartenze fulminee.

