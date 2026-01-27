Bonucci sull’esperienza al Milan: «Mi ha migliorato a livello umano: ho cominciato a conoscere più me stesso». Segui le ultimissime

Il calcio, si sa, è fatto di cicli, ritorni e riflessioni a posteriori. Leonardo Bonucci, ex difensore centrale celebre per la sua visione di gioco e la leadership carismatica, è tornato a parlare del suo passato. Oggi, nel suo nuovo ruolo di collaboratore tecnico al fianco di Gennaro “Rino” Gattuso — l’ex grintoso mediano campione del mondo e attuale Commissario Tecnico della Nazionale — Bonucci ha ripercorso le tappe della sua complessa avventura con la maglia del Diavolo.

Le parole di Bonucci a “Legends Roads”

Intervenuto durante il programma “Legends Roads“, l’ex capitano ha analizzato la stagione 2017/2018, un’annata vissuta tra grandi aspettative e risultati altalenanti. “Nella mia vita ho sempre guardato il bicchiere mezzo pieno”, ha dichiarato Leonardo Bonucci, sottolineando come il passaggio ai rossoneri sia stato fondamentale per la sua maturazione umana.

Secondo l’ex centrale, l’esperienza a Milano gli ha permesso di conoscere meglio se stesso e, soprattutto, di instaurare un rapporto profondo con Rino Gattuso. Condividere il percorso a Milanello da novembre fino al ritiro estivo ha gettato le basi per la loro attuale collaborazione professionale in Nazionale. Una dimostrazione, secondo Bonucci, che ogni sfida, se vissuta positivamente, conduce a nuovi e stimolanti traguardi.

Il nuovo Milan di Allegri e Igli Tare

Mentre i protagonisti del passato riflettono, il presente della formazione rossonera parla una lingua totalmente nuova. Il club ha infatti deciso di resettare il progetto tecnico affidandosi a Massimiliano Allegri, l’allenatore toscano noto per la sua pragmaticità e la capacità di gestire i momenti cruciali della stagione. Il ritorno di un profilo così vincente sulla panchina del club meneghino ha riacceso l’entusiasmo di una piazza vogliosa di tornare a dominare in Italia e in Europa.

A supportare la visione tattica di Allegri, c’è la figura chiave di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo dei rossoneri. Tare, dirigente albanese stimato per il suo talento nello scouting e per la capacità di costruire rose competitive con bilanci in ordine, sta già lavorando a stretto contatto con il mister per puntellare la squadra.

Un futuro scritto tra ricordi e ambizioni

L’eredità lasciata da figure come Bonucci e il vecchio staff di Gattuso serve da lezione per il nuovo organigramma. Con la solidità difensiva predicata da Allegri e l’occhio clinico di Igli Tare sul mercato internazionale, il Diavolo punta a non ripetere gli errori del passato. L’obiettivo è chiaro: trasformare quella “consapevolezza umana” citata da Bonucci in una nuova bacheca ricca di trofei, consolidando il prestigio di una società che ha fatto la storia del calcio mondiale