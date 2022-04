Bonnet: «Errori Donnarumma? Il Psg ha grosse responsabilità»

Anne-Laure Bonnet presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Donnarumma e sui recenti errori tra club e Nazionale

Anne-Laure Bonnet presente negli studi di Sky Sport, ha detto la sua su Donnarumma e sui recenti errori tra club e Nazionale

«Al Psg l’hanno messo in una situazione molto difficile. Lui è arrivato in uno spogliatoio dove tutti amano Keylor Navas. Donnarumma è ancora giovane, è andato all’estero, è arrivato in un club difficile il Psg ha una responsabilità molto grande della situazione. Non puoi essere concentrato sul tuo lavoro se vivi in questo ambiente»