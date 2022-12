Boniek sullo scudetto: «Il Napoli può vincere, ma bisogna stare attenti a Milan e Inter». Così l’ex giocatore sulla lotta al titolo

Zigbiniew Boniek, vice presidente della UEFA, intervistato al Corriere dello Sport ha parlato della lotta scudetto.

Ecco le parole dell’ex calciatore: «Il Napoli può vincerlo? Perché no? Kvaradona, io lo chiamo così, è un talento puro e Kim è uno dei migliori difensori della Serie A: per energia, per concentrazione, per come marca, per come colpisce di testa. Un’altra categoria. Ovviamente bisogna stare sempre attenti a Milan e Inter. La Juve è una buona squadra, ma con quello che sta succedendo nel club diventa tutto più complicato».