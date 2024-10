Bonera furioso: «L’espulsione di Ballo-Touré è inesistente, faccio fatica a commentare una partita che per 70 minuti è stata nelle nostre mani»

Bonera è intervenuto in conferenza stampa dopo la brutta sconfitta del Milan Futuro per 1-3 contro il Legnago. Le dichiarazioni dell’allenatore

L’ANALISI – «Per 70 minuti grande prestazione della squadra, espulsione inventata completamente perché a furia di essere bravi qua, il Milan Futuro, i ragazzi, tanto son giovani… No! 70 minuti, espulsione inesistente. Ballo-Tourè in possesso palla, se la sposta col destro, non so se viene pestato dall’avversario, secondo giallo ed è finita la partita».

CAMARDA SOSTITUITO DOPO 45 MINUTI – «C’è stata una richiesta del club e ovviamente dobbiamo assecondare quelle che sono le necessità della prima squadra».

LIBERALI IN PANCHINA – «Tecnicamente conosciamo tutti il valore di Liberali, l’ha detto anche mister Fonseca e sono d’accordo. Ci sono situazioni a livello tecnico-tattico che devono combaciare con quelle che sono poi le partite e le caratteristiche dell’avversario. Loro oggi erano un avversario fisico ed ho preferito altri giocatori. Liberali comunque è un patrimonio del club e lo stiamo gestendo bene».

BALLO-TOURE‘ – «Non ho niente da dire. Ha fatto 70 minuti bene e gli hanno fischiato un secondo giallo che è inesistente, faccio fatica a commentare una partita che per 70 minuti è stata nelle nostre mani».

REAZIONE DELLO SPOGLIATOIO ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA – «Cancellando gli ultimi 20 minuti per responsabilità che non sono nostre. Non voglio addossare sicuramente tutte le responsabilità all’arbitro perché le partite, come ha dimostrato la prima squadra, si possono vincere anche in 10. Però se sei in pieno controllo e un secondo giallo ti cambia completamente la dinamica della partita… Ho salutato l’arbitro e gli ho detto che probabilmente era stato un errore, ne ho fatti tanti io da inizio campionato, oggi è toccata a lui una svista clamorosa».

IL LIVELLO DEGLI ARBITRI – «È capitato spesso a me da assistente tecnico fare l’arbitro durante le partite, anche in prima squadra. Persone del mio staff cercano di fare gli arbitri… È complicato arbitrare, assolutamente, non ho nulla contro la classe arbitrale. Ma è evidente che oggi, in una partita sotto controllo, incide molto. C’è tutta la buona fede del caso, è un episodio isolato. Non ho niente da recriminare, ma oggi e la settimana scorsa con Coubis che viene espulso dopo una punizione battuta con palla in movimento… Sono episodi che determinano completamente l’andamento delle partite».

ZEROLI – «È uno step che deve fare, anch’io pretendo molto da lui e lo sa. Questo percorso lo farà crescere. Quanto tempo ci vorrà per far sì che questo qualcosa gli scatti completamente nella testa non lo sa nessuno. Però è un giocatore affidabile, un patrimonio della nostra società».