Bonaventura-Benevento, il ds conferma: «Lotteremo agguerriti»

Anche il Benevento si inserisce nella corsa a Bonaventura che in estate diventerà un parametro zero di lusso per la Serie A

Ecco le parole del ds del Benevento Pasquale Foggia in un’intervista rilasciata a Il Mattino in cui esprime la posizione del club campano in merito alle voci che lo vedrebbero interessato a Bonaventura.

«Sono sempre molto attento a questo tipo di calciatori. Bonaventura è entrato da diverso tempo nella mia idea progettuale. Tuttavia la concorrenza è davvero agguerrita; se qualcuno mette sul piatto la possibilità di giocare in Champions o in Europa League, diventa difficile competere. Io però non sono uno che si arrende facilmente…»