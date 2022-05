Bonansea: «Il Milan ha finalizzato tutte le occasione che ha avuto...»

Le parole di Barbara Bonansea a JTV dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Milan

«In realtà stavamo facendo il nostro gioco (nel primo tempo ndr). Abbiamo avuto un paio di occasioni che non siamo riuscite a finalizzare, mentre loro hanno finalizzato tutte quelle che hanno avuto. Il calcio ogni tanto è anche questo. Magari mancava un po’ di cattiveria, ce la recriminiamo un po’ da troppo. L’importante è che adesso siamo in finale».