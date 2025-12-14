Bonanni avvisa il Milan: «Attaccante fortissimo ma a gennaio non prenderei lui. Ecco perchè»

Bonanni, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato negativamente il possibile arrivo di Icardi al Milan a gennaio

L’ipotesi di un clamoroso ritorno in Serie A di Mauro Icardi al Milan continua a far discutere, e l’ex calciatore e opinionista Massimo Bonanni ha espresso le sue perplessioni ai microfoni di TMW Radio.

Pur apprezzando le qualità realizzative dell’argentino, Bonanni non lo vede adatto al sistema di gioco attuale di Massimiliano Allegri:

PAROLE – «A me piace tantissimo, però non lo vedo funzionale al gioco del Milan, perché è un giocatore che va servito in area, e il Milan, per come è stato costruito, ha bisogno di qualcosa di diverso. Per fare delle ripartenze».

Secondo Bonanni, Icardi è un attaccante d’area pura, eccellente nel finalizzare, ma il Milan necessita di una punta con caratteristiche diverse, più adatte alla manovra offensiva e, in particolare, al gioco in ripartenza voluto dal tecnico livornese.