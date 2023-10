Bonan: «Milan? Ci sono fragilità che Pioli deve migliorare»

Il noto giornalista e presentatore tv, Alessandro Bonan, ha detto la sua in vista del prossimo match del Milan contro il Napoli

Intervenuto a Sky Sport, Alessandro Bonan si è espresso così in vista di Napoli-Milan.

LE PAROLE – «Contro l’Inter, il Milan ha difeso alto, troppo alto e la squadra si è allungata troppo. Ci sono delle fragilità che Pioli deve migliorare, purtroppo per lui si sono viste anche in Champions l’altra sera, quando poi concedi metri a giocatori di qualità come Mbappè e Dembelè allora ti porti i problemi in casa. Pioli rimane un bravo allenatore, ma deve trovare delle soluzioni a questi troppi gol concessi».