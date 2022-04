Bonan: «Anche se resta Ibra, al Milan serve un attaccante»

Alessandro Bonan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sull’attacco del Milan in chiave mercato

Alessandro Bonan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha detto la sua sull’attacco del Milan in chiave mercato:

«Il Milan deve fare una scelta sull’attaccante e anche qui non la deve sbagliare, anche se Ibrahimovic dovesse continuare, Giroud può dare qualcosa ma non può dare tutto. Il limite del Milan soprattuto in queste ultime partite è stato questo»