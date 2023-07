Il Bologna ne rifila 13 al Rio Pusterio: show di Arnautovic, ex obiettivo del Milan

Il Bologna ha battuto il Rio Pusterio in amichevole per 13 a 0. Tra i protagonisti Marko Arnautovic, in passato accostato al Milan

Amichevole vinta in scioltezza per il Bologna di Thiago Motta (che sarà il primo avversario del Milan nel prossimo campionato) contro il Rio Pusterio. I rossoblù si sono imposti con un pirotecnico 13 a 0.

In gol Raimondo, Aebischer, Pyyhtia, Mazia, Ferguson e Posch. Poker per Ebone e tripletta per l’ex obiettivo del mercato rossonero, Marko Arnautovic.