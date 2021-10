Ambrosini: «Nessun contraccolpo, l’orgoglio spingerà i rossoneri»

Ambrosini ha parlato a Dazn nel pre partita di Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. Le sue parole

MILAN – «Sentire l’allentore ammettere di aver sbagliato è una novità. Il Milan ha giocato male una partita in Europa. Non credo che subiranno il contraccolpo anczi credo che l’orgoglio li spinga a reagire come ci hanno già abituato».

IBRAHIMOVIC – «Dal punto della leadership lo ha fatto, ora deve dare di più dal punto di vista tecnico, ancora può aiutare tanto. Può e deve mettere minuti nelle gambe »