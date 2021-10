Ambrosini: «Il Milan ha ottimizzato un perido in cui non gioca benissimo»

Ambrosini ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. Le sue parole

BOLOGNA MILAN – «Va onorato il Bologna per la partita che ha fatto, la partita del Milan non può essere giudicata perchè ha giocato 11 contro 9»

IBRAHIMOVIC – «Si vede che non è al massimo della condizione, l’idea iniziale non era quella di farlo giocare dal primo minuto, poi è chiaro che per come si è messa la partita Pioli ha deciso di lasciarlo in campo»

MILAN – «Ha ottimizzato al massimo un periodo in cui non sta esprimendo il miglior calcio, anche a causa delle tante assenze»