Bennacer a Dazn: «Abbiamo carattere, sul gol...»

Bennacer ha parlato a Dazn nel post partita di Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. Le sue parole

Bennacer ha parlato a Dazn nel pre partita di Bologna Milan, match valido per la nona giornata di campionato. Le sue parole:

SUL GOL – «Se tiro 10 volte faccio gol solo 1 volta, non ho pensato, l’ho presa bene e ho fatto gol. C’è un po di boxe nel gol che ho fatto, devi essere ben equilibrato, non so come spiegarlo»

DISTRAZIONI – «Abbiamo messo un po di tempo ad entare in campo nel secondo tempo, ci ha favorito la doppia superiorità numerica, la prossima volta»

CARATTERE – «Il nostro carattere ha influito, non vogliamo perdere e nemmeno pareggiare, volgiamo sempre vincere»