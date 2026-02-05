Bologna Milan, Rabiot come Nico Paz: sono gli unici due centrocampisti in Serie A con questi numeri. Segui le ultimissime

Il nuovo corso del Milan sta portando risultati statistici di altissimo profilo, confermando la bontà delle scelte fatte in estate dalla dirigenza. Secondo i dati raccolti e analizzati da Opta, nota agenzia specializzata nelle statistiche sportive, emerge un dato impressionante che riguarda il centrocampo del Diavolo.

Il dominio di Adrien Rabiot nel centrocampo rossonero

Adrien Rabiot, il centrocampista francese dotato di una falcata elegante e una visione di gioco superiore, si è consacrato come l’uomo ovunque della formazione guidata da Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, allenatore esperto e pragmatico tornato sulla panchina milanista per riportare solidità e trofei, ha saputo valorizzare al massimo le doti dell’ex Juventus.

Ad oggi, Rabiot vanta uno score di 4 gol e 4 assist, un rendimento che lo proietta nell’élite del campionato. Insieme a lui, in tutta la Serie A, solo un altro profilo sta tenendo un ritmo simile: Nico Paz, il giovane talento del Como (accostato spesso alle big per la sua qualità tecnica), che guida questa speciale classifica con 8 reti e 6 passaggi vincenti.

La strategia di Igli Tare e il nuovo volto dei rossoneri

Questi successi non nascono per caso. Dietro la costruzione di questa rosa c’è la mano di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan, arrivato a Milano con la fama di grande conoscitore del mercato internazionale. Tare ha puntato con decisione su giocatori di esperienza e fisicità, permettendo alla squadra meneghina di dominare le zone nevralgiche del campo.

L’inserimento di Rabiot negli schemi del Diavolo è la prova evidente di come la sinergia tra la società di via Aldo Rossi e la guida tecnica stia funzionando a meraviglia. Il club rossonero cercava un leader silenzioso capace di incidere in entrambe le fasi, e i numeri forniti da Opta certificano che l’obiettivo è stato pienamente raggiunto.

Statistiche a confronto: l’élite della Serie A

Giocatore Squadra Gol Assist Descrizione Rapida Adrien Rabiot Milan 4 4 Mezzala di inserimento e pilastro del centrocampo. Nico Paz Como 8 6 Fantasista moderno con grande senso del gol.

Il Milan ora guarda al futuro con ottimismo, consapevole di avere in casa uno dei centrocampisti più completi d’Europa. La cura Allegri, supportata dalle intuizioni di mercato di Igli Tare, sta trasformando i rossoneri in una macchina da guerra statistica.