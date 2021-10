Bologna Milan: la difesa rimane la stessa. Romagnoli in panchina

Bologna Milan: la difesa rimane la coppia Kjaer – Tomori. Ballottaggio perso dunque da Romagnoli che comincerà dalla panchina

Bologna Milan vedrà protagonisti ancora una volta i due difensori titolari dei rossoneri, Simon Kjaer e Fikayo Tomori. Confermati dunque il duo fidato di Stefano Pioli, dopo essere però stati in ballottaggio.

Infatti, Alessio Romagnoli ha spinto molto per avere una maglia da titolare in questi giorni. Il capitano rossonero, dunque, sarà in panchina nel match di questa sera.