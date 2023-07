Bologna Milan, a rischio un difensore rossoblù? Le sue condizioni

Il Bologna rischia di perdere i pezzi in vista della prima gara del prossimo campionato di Serie A contro il Milan: ecco cos’è successo

Leggera preoccupazione in casa Bologna, con Thiago Motta che rischia di perdere i pezzi in vista della prima gara di Serie A contro il Milan. Domani i rossoblù affronteranno il Monaco in amichevole, ma tre giocatori non hanno preso parte all’allenamento odierno per problemi fisici. Questo il report del club.

«Alla vigilia della partita amichevole col Monaco, la squadra ha svolto stamattina una seduta tattica con partitella a campo ridotto. Allenamento differenziato per Musa Barrow e Riccardo Orsolini. Stefan Posch ha riportato la frattura del quinto metacarpo della mano destra: per qualche giorno lavorerà a parte».