Boateng ricorda il gol al Barcellona: «Mi sentivo volare. Dopo la partita…»

In giocatore del Monza Kevin Prince Boateng ha ricordato il gol straordinario messo a segno ai tempi del Milan contro il Barcellona

Kevin Prince Boateng è stato ospite del programma di DAZN “Linea Diletta”, condotto da Diletta Leotta. Tra le varie tematiche trattate, l’attaccante del Monza ha ricordato anche lo straordinario gol messo a segno ai tempi del Milan contro il Barcellona:

«Non so come è venuto un gol del genere. Non lo puoi studiare. La palla è arrivata e l’ho spostata con il tacco. Dopo il gol mi sentivo veramente volare. La cosa più bella è stata che dopo la partita, che avevamo perso, siamo andati a mangiare e c’era un clima di vittoria. Al ristorante erano tutti in piedi ad applaudire. E’ stato un momento speciale. Io però pensavo: “abbiamo perso ragazzi”. Ma loro erano tutti contenti».