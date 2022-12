Biglietti Milan Tottenham, tutti i dettagli sulle tre fasi di vendita

Il prossimo 14 febbraio il Milan affronterà il Tottenham negli ottavi di Champions League: tutte le info sulla vendita dei biglietti

Il Milan ha fornito tutti i dettagli sulle fasi di vendita dei biglietti per Milan-Tottenham, andata degli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 14 febbraio:

Abbonati Champions League: per premiare la fiducia dei tifosi che hanno sottoscritto il Champions Pack per le tre partite del girone, sarà possibile confermare il proprio posto dalle 12.00 di lunedì 12 dicembre alle 23.59 di martedì 13 dicembre.

Ci saranno alcuni settori che non potranno essere confermati, perché riservati UEFA: in questi casi, in fase di acquisto, gli abbonati troveranno già il nuovo posto nel nuovo settore assegnato. Coloro che non confermeranno il proprio posto in questa fase, potranno comunque accedere alla seconda fase.

Abbonati Serie A: potranno acquistare un posto a scelta tra quelli disponibili dalle 12.00 di mercoledì 14 dicembre alle 23.59 di giovedì 15 dicembre.

Accedono a questa fase di vendita tutti gli abbonati di Serie A che non hanno comprato il Champions Pack e i gli abbonati Champions che non hanno confermato il loro posto nella precedente fase dedicata.

Vendita libera: dalle 12.00 di venerdì 16 dicembre.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Tottenham parte dai 49€ della fase abbonati Champions League.

CLUB 1899

Club 1899 è l’esperienza VIP che stavi aspettando per vivere momenti indimenticabili attraverso i colori rossoneri nelle location più esclusive del Club. Anche per Milan-Tottenham è già attiva la vendita dei prodotti Club 1899, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.