Biglietti Milan Spezia: oggi al via la vendita per il match di San Siro

Il 5 novembre il Milan affronterà lo Spezia. Il club sul sito ufficiale ha comunicato le info e i dettagli per l’acquisto dei biglietti

Il novembre rossonero in Serie A si aprirà sabato 5 alle 20.45 nella gara casalinga contro lo Spezia, la penultima a San Siro di questo 2022 prima della lunga sosta per i Mondiali. Sono undici i precedenti totali tra Milan e Spezia, con cinque vittorie per parte e un pareggio a completare il conteggio e la prossima sarà inoltre la prima sfida giocata a San Siro tra le due squadre nel mese di novembre.

BIGLIETTI

I biglietti per Milan-Spezia saranno disponibili online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti Vivaticket, secondo le seguenti modalità:

• Fase abbonati: dalle 12.00 di martedì 18 ottobre alle 23.59 di mercoledì 19 ottobre, ogni abbonato alla Serie A 2022/23 potrà acquistare un biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato, nei settori disponibili.

• Vendita libera: dalle 12.00 di giovedì 20 ottobre e fino a esaurimento posti.

PREZZI

Il costo dei biglietti per Milan-Spezia parte da 12€ nella fase abbonati e da 18€ in vendita libera.

PROMOZIONI

Gli Under 16, accompagnati da un adulto, durante la vendita libera potranno usufruire della tariffa speciale a 10€ in determinati settori e gli Over 60, già a partire dall’acquisto nella fase abbonati, avranno prezzi scontati da 19€ in alcune zone dello stadio. La promozione per gli Under 16 è acquistabile solo al Ticket Office di Casa Milan e nei punti vendita Vivaticket.

CLUB 1899

Anche per Milan-Spezia è già attiva la vendita online dei nostri prodotti Premium con hospitality, acquistabili solo su singletickets.acmilan.com.