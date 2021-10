Biglietti Milan: aperta la vendita per i match con Inter e Liverpool

Attraverso il proprio sito ufficiale, Il Milan fa sapere che è aperta la vendita per il biglietti per le partite contro Inter e Liverpool

La stagione entra nel vivo. A partire da lunedì 18 ottobre, infatti, è possibile assicurarsi il proprio posto per le gare contro Inter e Liverpool, con i biglietti disponibili online su singletickets.acmilan.com e al Ticket Office di Casa Milan.

DERBY

Il prossimo 7 novembre alle 20.45 andrà in scena il Derby della Madonnina numero 229 e a partire da lunedì 18 ottobre sarà possibile acquistare i biglietti per la Stracittadina, in tre fasi di vendita:

da lunedì 18 ottobre alle ore 12 alle 23.59 di martedì 19 ottobre, vendita riservata agli abbonati, con i tagliandi a partire da 39€.

dalle ore 12 di mercoledì 20 ottobre alle 23.59 di giovedì 21 ottobre, biglietti in vendita a partire da 44€ per i possessori della Carta Cuore Rossonero.

apertura della vendita libera dalle 12 di venerdì 22 ottobre, con il prezzo dei biglietti che parte da 49€.

Il Secondo anello verde verrà utilizzato come settore ospiti al posto del Terzo anello verde.