Biglietti Milan Como Femminile: prezzi ed informazioni sui tagliandi per il match della tredicesima giornata di campionato

È iniziata la vendita dei biglietti per assistere a Milan Women–Como Femminile, match della tredicesima giornata del campionato di Serie A Femminile. Di seguito tutte le informazioni dal sito ufficiale rossonero.

Una gara fondamentale, una grande occasione per rilanciarsi. Milan-Como Women, 13ª giornata di Serie A Femminile, per le rossonere assomiglia a un crocevia: tornare a vincere permetterebbe di accorciare proprio rispetto alle avversarie che al momento rappresentano la linea di demarcazione tra Poule Scudetto e Poule Salvezza. Le rossonere vi aspettano al PUMA House of Football alla ricerca di una prestazione di carattere.

È aperta la vendita dei biglietti di Milan-Como Women al prezzo di 5€. I tagliandi sono disponibili su Vivaticket; nella scheda evento, attraverso l’opzione “Trova rivenditore”, è possibile filtrare per regione e provincia così da scoprire i punti fisici della zona più vicini. Non sarà possibile acquistare i biglietti direttamente al Centro Sportivo.

MILAN-COMO WOMEN

LUNEDÌ 22 GENNAIO ORE 18.00

PUMA HOUSE OF FOOTBALL – CENTRO SPORTIVO P. VISMARA

BIGLIETTI: 5€