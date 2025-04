Biglietti Inter Milan, dato da urlo in vista della semifinale di Coppa Italia! Paragone con l’andata, i numeri non mentono

Biglietti Inter Milan, a San Siro sono attesi spettatori in numero maggiore rispetto a quelli della gara di andata: numeri da urlo

Importante dato fornito dalla Gazzetta dello Sport sui biglietti venduti in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di questa sera tra Inter e Milan:

PAROLE – «Il dato dovrebbe essere superiore al match d’andata, che fece registrare 67.595 spettatori. Del resto, qui ci si gioca l’accesso a una finale di Coppa Italia, il verdetto è senza appello. Le previsioni raccontano di un San Siro praticamente esaurito per quanto riguarda i biglietti lato Inter, che questa partita la ospita e avrà dunque la maggioranza dei tifosi sugli spalti. C’è ancora disponibilità di tagliandi, invece, nel settore più caldo del tifo rossonero, ovvero la Curva Sud.

In ogni caso, non sarà un incasso record, non sarà un numero da ricordare, anche perché i prezzi sono più bassi rispetto alle gare europee, per intendersi. Solita parata di vip e di personaggi istituzionali in tribuna, ma non è prevista alcuna coreografia né da una parte né dall’altra: ormai una regola, dopo i divieti imposti a seguito dell’inchiesta «Doppia curva». La partita cade curiosamente un anno e un giorno dopo il derby che la scorsa stagione significò per l’Inter la vittoria della seconda stella e l’esplosione di gioia in città».