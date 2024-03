Biglietti Fiorentina Milan, l’Artemio Franchi è già sold out! Arriva il COMUNICATO del club toscano per la sfida di sabato sera

Cresce l’attesa per Fiorentina Milan, match che andrà in scena sabato sera, ed arrivano novità sui biglietti per assistere al match. La società toscana ha annunciato che lo Stadio Artemio Franchi di Firenze è già sold out per la sfida contro i rossoneri. Di seguito il comunicato.

LA NOTA – La Fiorentina ci tiene ad avvertire i propri tifosi che la partita al Franchi contro il Milan è ufficialmente Sold Out. Ringraziamo i nostri tifosi per la presenza.

Per eventuali disponibilità residue consigliamo di monitorare la pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina (ACF Fiorentina Biglietti ), altrimenti di contattare il FiorentinaPoint in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.bigliettifiorentina.com/)