Biglia ai saluti, il River Plate vuole riportarlo in Argentina

Con tutta probabilità Lucas Biglia a giugno saluterà il Milan. La società non ha intenzione di rinnovare il contratto in scadenza a fine stagione e infatti non ha proposto il rinnovo. Per il centrocampista si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile ritorno in patria.

Secondo quanto riportato dal portale fichajes.net, il River Plate sarebbe fortemente interessato all’ex Lazio. Insieme al rossonero vorrebbero portare in Argentina anche Javier Pastore, sempre più ai margini del nuovo progetto giallorosso targato Dan Friedkin.