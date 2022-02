ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Bierhoff: «Giroud facilitato dal calcio italiano. È stato così anche per me». Le parole dell’ex attaccante del Milan

Oliver Bierhoff, ex attaccante del Milan, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport.

GIROUD – «È un giocatore con grande esperienza, con qualità in area, si sa muovere, segna. Il calcio italiano lo aiuta: è più tattico e più organizzato ma meno veloce rispetto a Inghilterra o Francia, dove ci vuole più freschezza fisica, velocità. Anch’io ne ho approfittato, lo ammetto: sono convinto che non avrei fatto altrettanto bene in Inghilterra o in Germania. Si sviluppano altri spazi, altri movimenti. Il vostro calcio ama il “sistema”, chiamiamolo così, e da tradizione si apprezza la punta centrale. Si sapeva e si sa ancora come metterla bene in azione».

DOPPIETTA GIROUD NEL DERBY – «È stato un segnale. Poi segnare in un derby è bellissimo, ha risvegliato questa lotta ora molto incerta per lo scudetto».

ALTERNANZA GIROUD-IBRAHIMOVIC – «Complimenti alla scelta di Maldini. Sono contento per Paolo che il Milan stia andando bene. I tempi po sono cambiati: quando giocavo io c’era il titolare e la riserva, ruoli quasi fissi. Adesso invece con tutti gli impegni e le partite c’è spazio per tutti».

RICORDO DERBY – «Quando ho segnato, nel 2001 e finì 2-2. Però dei derby non ti ricordi di più il risultato, ma l’ambiente. Era tutto bellissimo, il casino dello stadio, la tensione precedent, Questo mi rimane per sempre».