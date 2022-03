Biasin: «Scudetto? Non c'è una favorita, il Milan...»

Il noto giornalista Fabrizio Biasin ha commentato così la corsa scudetto che coinvolge Milan, Napoli e Inter

«Sette giorni fa la favorita per lo scudetto era il Napoli (ha qualcosa in più). Venerdì sera l’Inter (è tornata, lo può perdere solo lei). Oggi è il Milan (è più squadra). Se la favorita cambia a seconda dell’ultimo risultato, significa che non c’è una favorita».