Biasin: «Quando Conte voleva Kessiè all’Inter lo prendavamo per il c**o»

Il noto giornalista sportivo e tifoso interista Fabrizio Biasin ha commentato così il momento di Franck Kessiè

Tra i migliori in campo fino ad ora contro il Manchester United c’è sicuramente Franck Kessiè. L’ivoriano si è visto annullare un gol per un fallo di mano ed in generale sta vivendo una stagione ad altissimo livello.

Fabrizio Biasin, giornalista e tifoso interista, ha commentato così sui social: «Quando l’estate passata uscì l’indiscrezione di Conte che “potendo scegliere, all’Inter porterebbe Kessie”, lo prendemmo abbastanza per il c**o. Evidentemente è uno dei motivi per cui lui guadagna un sacco di milioni e noi no.»