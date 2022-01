ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Questa sera alle ore 19 a Zurigo si terrà la premiazione del Best Fifa 2021. In lizza per un premio anche gli italiani Mancini e Donnarumma.

Il Ct dell’Italia sfiderà Tuchel e Guardiola per il miglior tecnico, mentre il portiere del Psg si contenderà il premio con Mendy e Neuer.