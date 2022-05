Berlusconi: «Sarà molto bello affrontare il Milan in Serie A». Le parole del presidente del Monza ed ex presidente rossonero

Silvio Berlusconi, presidente del Monza ed ex presidente del Milan, ha parlato così della promozione in Serie A dopo la vittoria contro il Pisa. Ecco le sue parole:

«Una battaglia vera, è stato difficile ma siamo riusciti in un’impresa storica. Sono emozionato. Il Monza è nato nel 1912 e non era mai stato in A: ce lo abbiamo portato. Adesso sarà molto bello affrontare il Milan in serie A perché avrò il cuore da una parte e dell’altra».