Silvio Berlusconi è stato ricoverato a causa di un’aritmia per dei controlli di routine: Zangrillo spiega le sue condizioni

L’ex presidente del Milan è stato ricoverato a Monaco per un problema al cuore: sconsigliato il ritorno in Italia.

LE PAROLE DI ZANGRILLO – «Berlusconi è stato ricoverato per un problema cardiaco aritmologico. Lunedì sono andato d’urgenza dove risiede temporaneamente il presidente, nel Sud della Francia, per un aggravamento e ho imposto il ricovero ospedaliero a Monaco perché non ho ritenuto prudente non affrontare il trasporto in Italia».