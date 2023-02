Bergomi: «Scudetto del Milan? Ecco come ha vinto la scorsa stagione»

Bergomi: «Scudetto del Milan? Ecco come ha vinto lo scorso anno». L’ex calciatore dice la sua sul segreto dei rossoneri dello scorso anno

Intervenuto negli studi di Sky Sport, l’ex calciatore Beppe Bergomi ha parlato di Milan e del segreto del suo successo nella scorsa stagione.

Ecco le sue parole: «Secondo me Pioli ha fatto un po’ come ha fatto Allegri nei momenti di difficoltà: si è ricompattato, non è più un Milan spumeggiante che ti viene a prendere nella propria metà campo e ti aggredisce. Ma attenzione: non pensiate che il Milan l’anno scorso abbia vinto lo Scudetto per il gioco offensivo, ma per come recuperava palla, per come difendeva. La forza è sempre stata lì e adesso la sta recuperando»