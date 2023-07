Bergomi sull’attaccante accostato al Milan: «Ha fatto la sua scelta». Le parole del commentatore sportivo ed ex calciatore

Giuseppe Bergomi ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport di Romelu Lukaku. Ecco le parole del commentatore sportivo sull’obiettivo di mercato rossonero:

«La vita è fatta di scelte e Lukaku l’ha fatta. Non c’è modo di recuperare dopo quanto accaduto negli ultimi giorni. Romelu ha avuto un abboccamento di mercato con Milan e Juventus. Adesso non si torna indietro. Io l’ho sempre difeso, anche quando veniva criticato per i gol sbagliati. L’ho sempre considerato dominante in Serie A. Proprio per questo, dal mio punto di vista, il tradimento è ancora maggiore. Lukaku è indifendibile, adesso è giusto che pensi alla sua carriera».