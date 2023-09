Bergomi esalta Van Basten: «Era eccezionale». Poi cita un’altro ex Milan: di seguito le sue parole a TV Play

Intervenuto ai microfoni di TV Play, Beppe Bergomi ha parlato così di Ronaldo il Fenomeno e su altri campioni dei suoi tempi, tra cui qualche ex Milan. Le sue parole.

RONALDO – «Abbiamo la chat del 97/98, con Simeone, Moriero…abbiamo fatto tutti gli auguri a Ronaldo. Per noi è stato il più forte in assoluto. Non è durato tanto, ma quando stava bene era immarcabile. Lo straniero più forte con cui ho giocato. Se parliamo di numero di numero 9 è stato il più grande di tutti. Nonostante gli infortuni riusciva a essere dominante. Parlo con Baresi, Costacurta, e anche loro andavano in difficoltà. Poi il valore del giocatore è sul lungo periodo, quindi ci stanno i Messi e i Ronaldo»

ALTRI CAMPIONI DEI SUOI ANNI – «Nella mia generazione ho marcato i Maradona, Vialli, Mancini…erano tutti qui. Ci confrontavamo con grandissimi. Van Basten era un giocatore eccezionale. Tecnico, veloce, cattivo. Lui e Gullit erano durissimi da marcare. Il cuore mi porta verso Ronaldo, ma lui era a quel livello. Ero 1.83, all’epoca ero tra i più alti. Oggi sarei nella norma, ma era difficile contro loro. Il più forte? Maradona è sopra tutti, poi arrivano gli altri»