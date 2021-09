Bergomi: «Milan Venezia? Ora vi dico la mia sulla partita»

Beppe Bergomi ha rilasciato un breve commento sul post partita di Milan Venezia ai microfoni di Sky Sport, le sue parole

«Partita in controllo, secondo me il Milan l’ha gestita bene, senza creare troppi pericoli ma quando ha accelerato ha fatto male al Venezia. Siamo solo alla quinta giornata, ma il Milan fai fatica a tirare in porta, lo apprezzo. La fase difensiva la fanno bene».