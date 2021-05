Bergomi elimina la Juve: «Champions? Meglio il Napoli e il Milan»

Beppe Bergomi dice la sua sulla lotta per la Champions: l’ex difensore dell’Inter fa fuori la Juventus. Le sue parole

Beppe Bergomi, dagli studi di Sky Sport, esclude la Juve dalla prossima Champions.

«La vittoria del Milan a Torino ha sparigliato le carte. Per la Juventus è dura visto il calendario, lo stato di forma e come gioca la squadra di Pirlo. La Lazio perdendo a Firenze si è distanziata forse un po’ troppo. Tutto è possibile ma la vedo dura sia per la Juve che per la Lazio. Il Napoli sta bene, viene da ottime partite in cui ha creato molto».