Bergamaschi a Milan Tv: «Vittoria di carattere, di squadra»

Valentina Bergamaschi ha parlato a Milan Tv dopo la vittoria rossonera nel match contro la Juventus. Ecco le parole del capitano:

«È una grande vittoria di carattere, di squadra, un pò la scossa che ci serviva dopo il 4-0 nel derby, fare quattro gol alla Juventus non è da tutti, è un buon nuovo inizio, e uno stimolo per far bene nel resto del campionato. Shazam? Abbiamo visto il film Black Adam e abbiamo imitato l’urlo di The Rock, ne abbiamo tratto il nostro superpotere in campo»