Berardi Milan: lui e un altro obiettivo rossonero vicini ad una italiana

Berardi Milan: l’esterno del Sassuolo, spesso accostato al diavolo, potrebbe cambiare maglia così come un altro obiettivo. Ecco chi li cerca

Uno dei tanti nomi del mercato estivo rossonero, potrebbe sfumare definitivamente. Mimmo Berardi, infatti, non è più in ottica Milan (non lo è mai realmente stato) ed è però davvero vicino alla Fiorentina. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’esterno del Sassuolo avrebbe un accordo con i toscani ma gli emiliani chiedono 30 milioni di euro.

Non solo Berardi, la Fiorentina sta sondando in maniera approfondita anche Ikoné del Lille, altro nome accostato con maggior insistenza ai cancelli di Milanello. Per il francese, la cifra è di 18 milioni di euro e Commisso potrebbe approfittarne. Insomma, due degli obiettivi estivi di Maldini e Massara potrebbero cambiare squadra, ma non sarà quella rossonera.