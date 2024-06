Bento Milan, CLAMOROSA rivelazione del portiere sul futuro: «Spero di poter giocare presto nel calcio europeo». Le parole dell’obiettivo rossonero

Clamorosa rivelazione di Bento, obiettivo del calciomercato Milan, sul suo futuro e sulla voglia di giocare in Europa. Di seguito le sue parole in conferenza stampa:

PAROLE – «Per me il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo. Spero di poter giocare presto nel calcio europeo. Se arriverà una proposta ci penserò con molta attenzione e penserò al futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile voglio continuare a giocare per restare in Nazionale. Questo lavoro con i portieri va avanti da tanti anni. Il calcio è cambiato, si è evoluto. Ogni squadra già in qualche modo lo pretende, all’Atletico non è diverso. Qui non è diverso. È un lavoro integrato. Quando si tratta del Brasile entriamo sempre come favoriti. La responsabilità è enorme, I portieri delle Nazionali devono essere sempre all’altezza. Spero di continuare a fare un grande lavoro, il portiere deve mantenere la regolarità. La responsabilità è aumentata però io mi sto divertendo.