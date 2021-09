Bennacer:«Partita importante da vincere. Ecco il segreto di Tonali»

Ismael Bennacer intervenuto nel pre partita di Milan Venezia ai microfoni di Milan TV, ha parlato del match e di Tonali. Ecco cosa ha detto

«Ci siamo preparati come se fosse una grande partita perché è importante. Dobbiamo dare tutto per vincere. Tonali? Si vede che è mgliorato in tutto, lui lavora tanto, sta bene fisicamente, gioca di più e ha preso fiducia. Io sto ritrovando la mia forma, serve giocare per trovare ritmo, sono quindi contento di giocare perché più gioco più entro in forma».

Bennacer a Sky

«Oggi dobbiamo fare una bella partita, non sarà semplice, loro vanno molto forte. Dipende da noi».