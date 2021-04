Bennacer verso il rientro. In dubbio invece un altro rossonero

Ismael Bennacer è pronto a tornare dopo l’assenza contro il Sassuolo. Resta in dubbio ancora un giocatore, Pioli in attesa

Il Milan vuole tornare a vincere e proseguire il cammino verso la qualificazione alla prossima Champions League. Per farlo lunedì dovrà battere la Lazio di Simone Inzaghi.

Stefano Pioli recupererà Ismael Bennacer e potrebbe avere a disposizione anche Zlatan Ibrahimovic. Resta in dubbio la presenza di Theo Hernandez: il francese, come riporta Tuttosport, ha riportato una contrattura e le sue condizioni verranno valutate di giorno in giorno.